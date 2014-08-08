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Twitter fenomeni Fuat Avni'nin yeni hesabından Bank Asya iddiaları

Türkiye'de hesabına erişim yasağı konulduktan sonra @fuatavnifuat adında yeni hesap açan Twitter fenomeni Fuat Avni, Bank Asya krizinin perde arkasına ilişkin bilgiler öne sürdü

08 Ağustos 2014 14:24

AKP hükümeti ile Gülen cemaati arasında krize yol açan Bank Asya'nın Ziraat'e deveredilmesine yönelik tartışmalara ilişkin, Türkiye'de hesabına erişim engeli koyulan Twitter fenomeni Fuat Avni yeni açtığı @fuatavnifuat hesabından mesajlar paylaştı. Fuat Avni, BDDK Başkanı Mukim Öztekin'in Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Devlet eliyle bir banka batırılırsa dışardan gelecek yatırımların ve sıcak paranın sonu olur" dediğini, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bu sözlere destek vermesinden ötürü Yiğit Bulut'un hedefine oturtulduğunu öne sürdü. Tüm bu çağrılara rağmen Erdoğan'ın ısrarla "Bankasya'yı bitirin" dediği iddialar arasında.

İşte @fuatavnifuat'ın Twitter'dan paylaştığı o mesajlar: 

Devletin bürokratik yapısı felce uğradı. Hakim ve savcılardan sonra BDDK Başkanı da hukuksuz istekler karşısında bunalmış durumda.

- BDDK Başkanı 'BB, ısrarla Bankasya'yı bitirin diyor. Bunaldım artık. Baskı bitti hakaret ve küfür ediliyor artık' dedi.

- Sadece BB değil Dar Oligarklar da BDDK Başkanı'nın gırtlağına yapışmış. Ne ekonomiden anlıyorlar ne bankacılık siteminden.

- BDDK Başkanı'nın 'Devlet eliyle bir banka batırılırsa dışardan gelecek yatırımların ve sıcak paranın sonu olur' açıklaması BB'yi delirtti.

- BB'nin 'Ben ne diyorsam onu yapın' ifadesinin kurbanı olmayan bürokrat kalmadı. Devlet çarçı tek kişinin keyfi yüzünden kilitlendi.

- Yiğit Bulut'un, Ali Babacan'ı hedefe koymasının en önemli nedeni Babacan'ın BDDK Başkanı'na destek olmasıdır. Dün kavga gün yüzüne çıktı.

- Bu gece sıcak gelişmeler var. Naçizane tavsiyem olağanüstü yapılacak toplantıya Fidan'ı çağırmayın. Alacağınız her karar dışarı sızabilir.

- Reza'ya Halkbank'ın şifreleri verilip tekneden para trafiği seyrettirilirken Babacan ve BDDK'ya Bankasya kapatılsın diye baskı yapılıyor.

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