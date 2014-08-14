BIST: Bank Asya tüm endekslerden çıkartılacak

7 Ağustos tarihinde Borsa Yönetim Kurulu'nca işleme kapatılan Bank Asya hisseleri için bugün ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar işlem sırasının kapalılık halinin devam etmesine karar verilmişti.

Borsa İstanbul'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Borsa İstanbul Pay Endeksleri Temel Kuralları arasında yer alan "5 iş gününden fazla kapatılan payların BIST endekslerindedn çıkarılması" kuralına dayanarak Bank Asya'yi borsa endekslerinden çıkardı.

KAP'a yapılan bildirim

Borsa İstanbul, Bank Asya'nın dahil olduğu tüm borsa endekslerinden çıkarılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Borsa Yönetim Kurulu'nca, 07/08/2014 tarihinde ikinci seans öncesi kapatılmış bulunan Asya Katılım Bankası paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar devam etmesine karar verildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın, işlem sırası kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan payların BIST Pay Endekslerinden çıkarılmasına ilişkin 7.1 maddesi gereğince, 15/08/2014 tarihinden itibaren;

- Asya Katılım Bankası payları, kapsamında bulunduğu BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF, BIST 50, BIST 30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 AOF, BIST 10 Banka, BIST Tüm, BIST Ulusal, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Mali ve BIST Banka endekslerinden çıkarılacak,

- BIST 100 Endeksi için yedek olarak seçilen Menderes Tekstil payları, BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF ve BIST 100-30 endekslerine alınacak, BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacak,

- BIST 50 Endeksi için yedek olarak seçilen Gözde Girişim payları BIST 50 endeksine alınacak,

- BIST 30 Endeksi için yedek olarak seçilen Ford Otosan payları, BIST 30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 AOF endekslerine alınacak, BIST 100-30 endeksinden çıkarılacak,

- BIST 10 Banka Endeksi için yedek olarak seçilen Tekstilbank payları ise BIST 10 Banka Endeksine alınacaktır."