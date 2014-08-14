T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BIST: Bank Asya tüm endekslerden çıkartılacak

Borsa İstanbul, 5 gündür işlem sırası kapalı tutulan Bank Asya'yı endekslerden çıkardı

14 Ağustos 2014 19:20

7 Ağustos tarihinde Borsa Yönetim Kurulu'nca işleme kapatılan Bank Asya hisseleri için bugün ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar işlem sırasının kapalılık halinin devam etmesine karar verilmişti.

Borsa İstanbul'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Borsa İstanbul Pay Endeksleri Temel Kuralları arasında yer alan "5 iş gününden fazla kapatılan payların BIST endekslerindedn çıkarılması" kuralına dayanarak Bank Asya'yi borsa endekslerinden çıkardı.

 

KAP'a yapılan bildirim

 

Borsa İstanbul, Bank Asya'nın dahil olduğu tüm borsa endekslerinden çıkarılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Borsa Yönetim Kurulu'nca, 07/08/2014 tarihinde ikinci seans öncesi kapatılmış bulunan Asya Katılım Bankası paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar devam etmesine karar verildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın, işlem sırası kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan payların BIST Pay Endekslerinden çıkarılmasına ilişkin 7.1 maddesi gereğince, 15/08/2014 tarihinden itibaren;

- Asya Katılım Bankası payları, kapsamında bulunduğu BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF, BIST 50, BIST 30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 AOF, BIST 10 Banka, BIST Tüm, BIST Ulusal, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Mali ve BIST Banka endekslerinden çıkarılacak,

- BIST 100 Endeksi için yedek olarak seçilen Menderes Tekstil payları, BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF ve BIST 100-30 endekslerine alınacak, BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacak,

- BIST 50 Endeksi için yedek olarak seçilen Gözde Girişim payları BIST 50 endeksine alınacak,

- BIST 30 Endeksi için yedek olarak seçilen Ford Otosan payları, BIST 30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 AOF endekslerine alınacak, BIST 100-30 endeksinden çıkarılacak,

- BIST 10 Banka Endeksi için yedek olarak seçilen Tekstilbank payları ise BIST 10 Banka Endeksine alınacaktır."

ETİKETLER

bank asyaborsa istanbulendeks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24