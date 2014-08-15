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Ekonomi

‘Bank Asya belirsizliği birkaç gün içinde bitecek’

Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, ‘Borsa İstanbul'da işlem sırası kapanan Bank Asya'yla ilgili sürecin bankacılık sektöründe sistematik bir risk yaratmayacağını’ söyledi

15 Ağustos 2014 15:29

Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri (TKBB) Osman Akyüz, satış sürecinde olan ve ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar Borsa İstanbul'da işlem sırası kapanan Bank Asya'yla ilgili sürecin bankacılık sektöründe sistematik bir risk yaratmayacağını ve konunun birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Borsa İstanbul, ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar işlem sırasını kapattığı Bank Asya'yı dün BIST Pay Endeksleri'nden de çıkarma kararı almıştı. Borsa İstanbul Katılım Endeksi Tanıtım  Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan TKBB Genel Sekreteri Akyüz, "Kurumlar üzerine düşeni yapıyor. Meseleyi çözmek için olağanüstü çalışıyorlar. Konu zaten çok uzun süre çözümsüzlüğü kaldırmaz. Birkaç gün içinde hayırlı bir netice olur" dedi.

Bank Asya'ya ilişkin belirsizliğin çok sürmeyeceğini söyleyen Akyüz, "Olay yakinen kontrolümüz ve takibimiz altında. Üzerimize düşeni yapıyoruz, kimsenin endişesi olmasın. Sistematik bir risk olmayacak. Temennimiz ve gayretimiz o yönde. Tüm kurumlar çok iyi niyetli çalışıyor" dedi.

 

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