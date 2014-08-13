Bank Asya artık gümrük vergilerini de tahsil edemeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sonra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Asya Katılım Bankası (Bank Asya) ile gümrük vergilerinin tahsilatına dair protokolün sonlandırıldığını açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Asya Katılım Bankası ile yapılmış olan gümrük vergilerinin tahsilatına ilişkin protokolün sonlandırılması uygun görülmüş ve bu durum bankaya 12 Ağustos'ta bildirilmiştir. Fesih işlemi 12 Eylül'de yürürlüğe girecektir" denildi.

GİB ve SGK geçen hafta art arda yaptıkları açıklamalarla, Bank Asya'nın vergi ve prim tahsilatına ilişkin yetkilerinin 8 Eylül itibarıyla sonlandırıldığını bildirdiler. Bank Asya da aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi tahsilatına ilişkin protokollerin feshetmesinin faaliyetlerini etkilemeyeceğini, bu konuda yasal haklarının kullanılacağını duyurdu.

‘Yasal haklarımızı kullanacağız’

Bank Asya da KAP'a yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi tahsilatına ilişkin protokollerin feshetmesinin faaliyetlerini etkilemeyeceğini, bu konuda yasal haklarının kullanılacağını duyurdu:

"Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bugün alınan bir yazıda; Bankamız ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında mevcut olan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin 8 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin fesh edildiği bildirilmiştir. Söz konusu bildirimle ilgili yasal haklarımız kullanılacak olup, bu hususun Bankamız faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır."

Hisselerin işleme kapatılma gerekçeleri

Borsa İstanbul da KAP'a yaptığı açıklamada, Banka Asya paylarının, Hisse Senetleri (Pay) Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca kapatıldığını duyurdu ancak payların ne zaman işleme açılacağı konusunda ise bir bilgi vermedi.

Borsa İstanbul açıklamasında, payların işlem sırasının geçici olarak kapalı kalma sürecinin devam etmesinin nedenleri şöyle açıklandı:

"Bank Asya'nın 8 Ağustos'ta KAP'a yaptığı 'Bank Asya, Katar Islamic Bank ile münhasırlık anlaşmasını feshetti' isimli açıklamada 'Yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık görüşmelerinde bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen' cümlesi mevcut durumda yaşanan belirsizliği tamamen ortadan kaldırmamıştır. Yatırımcıların algısında şirketin ortaklık yapısının ve yönetiminin değişimine ilişkin oluşabilecek muğlaklık sağlıklı fiyat oluşumunu zedeleyebilecektir. Bu gibi haberlerin her ortaya çıkışında ilgili pay senedinde şirketin durumuna ilişkin makul bir iktisadi ve finansal gerekçeyle açıklanamayan dalgalanmalar meydana geldiği gözlenmektedir."

Borsa İstanbul yönetmeliğine göre hisse işlemleri borsa başkanı tarafından en fazla beş gün süreyle durdurulabiliyor. Bunu aşan süreler için borsa yönetim kurulunun kararı gerekiyor.