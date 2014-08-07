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Ekonomi

SGK ile Bank Asya arasındaki protokoller sone erecek

SGK, Asya Katılım Bankası ile arasındaki "Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü" ile "Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolü'nün" sonlandırılacağını bildirdi

07 Ağustos 2014 22:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Asya Katılım Bankası ile arasındaki "Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü" ile "Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolü'nün" sonlandırılacağını bildirdi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum ile Asya Katılım Bankası A.Ş. arasında imzalanan ve yürürlük tarihleri 1 Şubat 2015 tarihinde sona erecek olan "Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü" ile "Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolünün" 8 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sonlandırılması SGK'da yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görüldü.

Açıklamada, işverenler ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda da bulunuldu.

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