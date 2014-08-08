Bank Asya, Qatar Islamic Bank ile görüşmeleri sonlandırdı

Bank Asya, Katarlı Qatar Islamic Bank (QIB) ile yapılan münhasırlık anlaşmasının feshedildiğini açıkladı. Bank Asya, QIB ile olası hisse satışı için görüşmeler yapıyordu. Bu açıklamayla QIB ile ortaklık görüşmeleri de son bulmuş oldu.

Dün Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'nın Bank Asya'nın tahsilat yetkisine 8 Eylül itibariyle son verildiğini açıklamasıyla Bank Asya'nın hisseleri işleme kapatılmıştı. Bugün ise bankadan çok önemli açıklama geldi. Şirketin hisseleri bugün de işleme henüz açıklanmadı.

'Yurtiçi yatırımcılarla da görüşmek için feshettik'

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Qatar Islamic Bank'ın (QIB) Bank Asya'da stratejik ortak olması ile ilgili olarak QIB'den alınan resmi teklif üzerine münhasır görüşmelere başlandığı 25.03.2014 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu süre zarfında mevcut münhasırlık anlaşması nedeniyle Bankamızca başkaca resmi bir teklif alınmamıştır.

Gelinen aşamada, yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık görüşmelerinde bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen, QIB ile Bankamız arasında bulunan münhasırlık anlaşması 08.08.2014 tarihi itibariyle feshedilmiştir.

İşte adım adım gelişmeler

- Hükümet ile cemaaat arasındaki gerilimde en önemli kurumlardan biri olan Bank Asya ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Her şey iki gün önce Başbakan Yardımcısı Babacan'ın canlı yayında Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın almak için görüşmeler yürüttüğünü, kendilerinin de bunu desteklediklerini açıklaması ile başladı. Bu açıklamlarla Bank Asya hisseleri yüzde 8'in üzerinde prim yaptı.

- Ancak çarşamba günü akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Babacan'ı yalanlayarak herhangi bir görüşme olmadığını söyledi. "Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde Bank Asya'nın devlet tarafından alınmasıyla ilgili bir tasarruf ya da girişim yoktur" diyen Bulut'un ardından hisseler dün sabah bir anda tepetaklak oldu ve yüzde 9 düştü.

- Dün öğlen saatlerinde ise Gelir İdaresi'nden şok bir haber geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Asya Katılım Bankası AŞ ile yapılan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin sonlandırıldığı bildirildi. Bank Asya bu karara göre 8 Eylül'den itibaren vergi daireleri adına vergi tahsilatı yapamayacak. Halen vergi tahsilatının bankalar aracılığı ile yapılmasında Maliye Bakanlığı yetkili konumda bulunuyor.

- Dün Bank Asya hisseleri birinci seansın ardından işleme kapatıldı.

- GİB’in ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) tahsilat yetkisinin aynı tarihte sonlandırılacağını duyurdu.

- SGK’nın işverenlere uyarıyı da içeren açıklamasında şöyle denildi: Kurumumuz ile Asya Katılım Bankası A.Ş. arasında imzalanan ve yürürlük tarihleri 1 Şubat 2015 tarihinde sona erecek olan Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü ile Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolü’nün 8 Eylül 2014 tarihi itibariyle sonlandırılması Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür.

- Aynı anda TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası sırasına katılan Başbakan Yardımcısı Babacan'a da Bank Asya ile ilgili gelişmeler konusunda bir açıklama yapıp yapmayacağı soruldu. Babacan, “Dün canlı yayında gelişmeleri bütün açıklığıyla söyledim. Yeni bir bilgi yok” dedi.

- Öte yandan Bank Asya Gelir İdarei Başkanlığı'nın kararı hakkında Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Açıklamada bankanın yasal haklarını kullanacağı belirtildi.

- Son olarak bugün Bank Asya, Katarlı Qatar Islamic Bank (QIB) ile yapılan münhasırlık anlaşmasının feshedildiğini açıkladı. Banka yurt içi yatırımcılarla da görüşmek ve resmi teklif alınabilmesi için bu adımı attı.