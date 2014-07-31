Erdoğan 'İyi konumda değil, aldatma var' dedikten sonra Bank Asya hisselerinde kayıp

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Cemaate yakınlığıyla bilinen Bank Asya'ya yönelik “Şu anda Bank Asya iyi bir konumda değil. Ve mal varlıklarını satmak suretiyle likiditelerini artırma gayreti içindeler” dedikten sonra bankanın hisselerinde yüzde 4’e varan kayıplar yaşanıyor.

Dövizgazetesi.com’da yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan’ın “Şu anda bütün onlara rağmen sıkıntı devam ediyor ve bunu finans sektörü de gayet iyi biliyor. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bu aldığım bir bilgidir. Qatar Islamic Foundation bir defa burayı alma noktasında değil. Onu ilan ederek kendilerine oradan piyasalarda psikolojik bir destek sağladılar. Aslında bu SPK tarafından masaya yatırılması gereken bir konu. Burada aldatmaca var, muvazaa var. Ki şu var: BDDK, MİT, MASAK bular müsaade etmediği sürece buraya gelip ortak olamaz. Ama bunlar vatandaşı maalesef bu şekilde göstererek de aldattılar'' açıklamalarından sonra BİST açılış sonrasında Asya Bank (ASYAB) hisselerinde yüzde 3.88'lik düşüş ile 1.24 TL seviyesine gelindi.

Bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul yüzde 2.45'lik düşüşle günü 82.156,88 seviyesinden kapattı.

ASYAB hisseleri ise güne 1.26 seviyesinden başlarken 1.21 seviyesiyle kapattı.