Bank Asya borsada işleme kapatıldı

Katılım bankası Bank Asya hisselerinin bankanın satış sürecinde Ziraat Bankası ile görüştüğüne yönelik hükümet tarafından yapılan çelişkili açıklamaların artırdığı belirsizlikle sert düşmesinin ardından önce bankanın hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı. Gelir İdaresi, Bank Asya'yı vergi tahsilatı yapan bankalar listesinden çıkardı. Son olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bank Asya ile hizmet protokollerinin sonlandırıldığını açıkladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, hisselerin işleme kapatılmasıyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Asya Katılım Bankası A.Ş. (ASYAB.E) paylarının işlem sırası, Borsamız Hisse Senetleri (Pay) Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 07.08.2014 tarihinde ikinci seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır."

Vergi tahsilatına dair protokoller sonlandırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı da, Asya Katılım Bankası AŞ ile yapılmış olan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin sonlandırılmasına karar verildiği ve fesih işleminin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesinde yer alan açıklamada, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre amme alacaklarının bankalar aracılığı ile tahsiline izin vermeye Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtilerek, bu yetki kapsamında yapılan protokollerle bankaların vergi tahsilatına aracılık ettiği kaydedildi.

Vergi tahsilatına yetki veren protokoller ile bankaların yetkilerinin, düzenleyecekleri belgeler, tahsil edecekleri tutarları Hazine hesaplarına aktarma süreleri, tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına intikali gibi tahsilat işlemlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak usul ve yöntemlerin belirlendiği, aynı protokollerde tarafların gerekli duyuruyu yapmak koşuluyla vergi tahsilatlarına aracılık işlemini sonlandırmaları mümkün kılındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu tahsilatların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde yapılması hususu sürekli olarak izlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Asya Katılım Bankası A.Ş. ile yapılmış olan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin sonlandırılması uygun görülmüş ve anılan Bankaya yapılan bugünkü tarihli tebligatla gerekli bildirimde bulunulmuştur.

"Fesih işlemi 8 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Banka, bu tarihe kadar vergi daireleri adına vergi tahsilatlarını yapabilecek ve tahsil ettiği tutarları feshe konu protokollerde belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktaracaktır."

Bank Asya: "Yasal haklarımızı kullanacağız"

Bank Asya, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca vergi tahsilatına ilişkin protokollerin feshedilmesinin faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığını ve feshedilme kararına karşı yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Açıklamayı KAP'a yapan banka protokollerin neden feshedildiğine dair bir gerekçe gösterilmediğini belirtti.

SGK da hizmet protokollerini sonlandırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Kurumumuz ile Asya Katılım Bankası arasında imzalanan ve yürürlük tarihleri 1 Şubat 2015'te sona erecek olan Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü ile Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolünün 8 Eylül 2014 itibariyle sonlandırılması kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamada, bu çerçevede işverenler ile ilgililerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

Babacan: "Yeni bir bilgi yok"

Bu arada Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Ticaret ve Sanayi Şurası'ndan ayrılırken bir gazetecinin "Ziraat Bankası Bank Asya'yı alacak mı almayacak mı tartışmaları var. Yiğit Bulut'un (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı) bu konuda açıklamaları oldu. Yaşananlar nedir?" sorusuna " Dün canlı yayında gelişmeleri tüm açıklığıyla anlattık. Onun haricinde yeni bir bilgi yok" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün katıldığı bir programda, "Ziraat Bankası Bank Asya ile görüşmelere başladı, henüz görüşmeler neticelenmedi ama neticelenirse bizim arzu ettiğimiz bir şey oluşur. Ziraat Bankası, Bank Asya'yı alırsa böylece kamunun bir katılım bankası olmuş olur, biz bunu arzu ediyoruz" demişti.