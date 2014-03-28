Bank Asya hisselerindeki olağanüstü yükseliş borsayı hareketlendirdi

Bank Asya 'nın işlem sırası olağandışı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle 09.51'e kadar durduruldu. Borsa İstanbul , Bank Asya'nın işlem sırasının, payın piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından 09:51'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Hisse son olarak yüzde 4.37 primle 1.67 liradan işlem görüyordu.

Anormal hareket devam ederse bütün gün durdurulabilir

Borsa İstanbul'un intternet sitesine göre 10 Ocak 2011 tarihinde devreye alınmış olan Borsa İstanbul Otomatik Sıra Durdurma Sistemi, Pay Piyasasında ortaya çıkan anormal hareketler konusunda yatırımcıların dikkatini çekerek tedbirli davranmalarını temin etmek amacıyla geliştirildi.

Bu sistemin iki aşaması bulunuyor. Birinci aşamaya "ilk durdurma adı veriliyor. Bir hisseye anormal fiyat ve miktar hareketi meydana geldiğinde o payın sırası sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durduruluyor. Bank Asya hisselerinde bugün bu prosedür uygulandı. Ancak anormal fiyat ve miktar hareketi birinci durdurmanın ardından işleme açıldıktan sonra devam etmesi durumunda ikinci durdurma ve brüt takas uygulamasına geçiliyor. Bu uygulamada hisseler yine sisstem tarafından gün sonuna kadar durduruluyor ve yeni bir tedbir olarak ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçiliyor.

3 günde 53 prim yaptı

Katarlı QIB ile stratejik ortaklık görüşmelerine başlayan Bank Asya hisselerinde üç günlük yükseliş yüzde 53'ü aşmıştı. Hisseler önce dün birinci seansın kapanışında 1.50 liraya kadar ulaştı. İkinci seansta 1.60 TL'ye çıkarak tavan yaptı vebu seviyeden dünü kapadı. Bank Asya hisselerinin Pazartesi kapanışı 1.04 liraydı.