Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya kararı: Onur Kurulu'na sevk edildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 Aralık 2021 (dün) yaptığı toplantıda İHA muhabirine tokat atması sonrası gelen tepkilerin üzerine HaberTürk'ten istifa eden Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı Onur Kurulu'na sevk etti.

Toplantıda Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı buldu.

Bu nedenlerle hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. Sarıkaya daha sonra HaberTürk'teki görevinden ayrılmıştı.

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