Thodex soruşturmasında kardeşlerin ifadesinden: Faruk Fatih Özer, işlerinin son zamanlarda kötü gittiğini söylemiş; şirketi devretmeyi düşünmüş

Thodex kripto para vurgunu soruşturmasında CEO Faruk Fatih Özer kız kardeşi Serap Özer ve abisi Güven Özer, verdikleri ifadelerde kardeşlerinin son günlerde işlerinin kötü gittiğini, ortak bulmayı düşündüğünü ya da şirketi devretmeyi düşündüğünü söyledi. Özer'in 18 Nisan'da şirketin tüm belgelerini istediği de kardeşleri tarafından öne sürüldü.

Öte yandan, soruşturmada hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Özer kardeşlerin hesabında 3 yıl içinde milyonlarca lira para girişi yapıldığı da öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti. Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hack'lenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini, yurt dışında ortak aradığını ve birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

"Benden hesap açmamı istedi, onları kullandı"

Özer'in abisi Güven Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kardeşlerin hesabında yüklü para tespit edildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Güven Özer’in şirkette çalışan diğer şüphelilerin ifadelerine göre Thodex’le bir bağlantısı olmamasına rağmen şirketin işleyişinde rol aldığını söylediklerini, Güven Özer’in şirketin gizli yöneticisi olduğu yönündeki beyanları değerlendirdi.

Hakimlik, Özer’in başka bir yerli kripto borsası üzerinde 14 milyon 350 bin lira ve yine başka bir yerli kripto borsası üzerinden hesabında 8 milyon 552 bin 9250 lira para giriş yapıldığının tespit edildiğini değerlendirdi. Özer’in Thodex hesaplarından 6 milyon 717 bin lira tutarında para transferi işlemi yapıldığını da değerlendiren hakimlik, Özer’in ’Söz konusu hesapları kardeşim Faruk Fatih Özer kullanıyor’ şeklindeki beyanını hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirmedi. Hakimliğin ’Kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı’ yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Şüpheli Serap Özer’in de şirketin finans ve muhasebe işlemlerinde aktif rol aldığı şeklindeki diğer şüphelilerin beyanları olduğu değerlendirilirken, Serap Özer’in yabancı bir kripto borsasında 2018-2021 yılları arasında 125 milyon 560 lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin yapıldığın tespit edildi. Şüpheli Özer’in söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını yönündeki beyanlarını, hakimlik ’Bir kişinin hesabında bu denli yüksek meblağda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı’ şeklinde değerlendirdi.