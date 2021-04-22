Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama: Yurt dışına yatırımcılarla konuşmak için çıktım; ortadan kaybolduğum iddiası asılsız

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddiaları üzerine açıklama yaptı. Yabancı yatırımcılarla konuşmak için yurt dışına çıktığını söyleyen Özer, "Ortadan kaybolduğum iddiası asılsızdır" dedi.

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. Şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapılıyor.

İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Thodex 20 Nisan’da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan’da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Platformun geçici bir süre için kapatıldığının iddia edildiği açıklamada 2 milyar dolar gibi bir meblağın da söz konusu olmadığı savunuldu. Açıklamada, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini Tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu kadar değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00 TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

"Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum"

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca; bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar USD gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Zira; bırakınız Thodex’in işlem hacmini tüm Türkiye’deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

"30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacak"

Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

"Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım"

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim."





