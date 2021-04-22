Kurucusunun 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilmişti; kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvuruluyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Kadıköy merkezinde inceleme

Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezinde siber suçlarla mücadele ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi.

Özer'in 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edildi. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi.

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