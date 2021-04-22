İşleme kapatılan Thodex'in piyasa değerinin yüzde 30 altında 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığı iddia edildi

T24 Ekonomi Servisi

Kripto para borsası Thodex’in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer”in Çarşamba günü uçakla Arnavutluk’un başkenti Tiran’a kaçtığının belirlenmei sonrasında gündeme yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Twitter’da Cedric Gerard adlı bir kullanıcı, Thodoex’in geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatının yüzde 30 altına Dogecoin sattığını ve kripto paralarını almak isteyenlere izin vermediğini belirtti. Gerard, Thodex’in 24 saat içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığını yazdı ve düşük işlem fiyatını gösteren ekran görüntüsü paylaştı.

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş, Litecoin tabanlı bir kripto para.

Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşıyor.

Dogecoin 2021’de iş insanı Elon Musk’ın tweet’lerinin de etkisiyle yüzde 6.000’e yakın değer kazanmıştı.