Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in havalimanından ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı!

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülüyor.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı. (DHA)

TIKLAYIN - Kurucusunun 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilmişti; kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

TIKLAYIN | Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi