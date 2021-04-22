2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı

2 milyar dolar değerinde kripto para ile Tayland’a kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş fotoğrafları gündeme geldi.

Gerçek Gündem’in Kronos'u kaynak gösterdiği haberine göre, bir dönem Turgut Özal’ın danışmanlığını yapan Feyzi İşbaran, şahsi Twitter hesabında Özer’in kapattığı Instagram hesabında daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüştüğüne dair fotoğrafı yayımladı.

“Ne tesadüf değil mi?” sorusunu yönelten İşbaşaran, “2 milyar dolarla yurtdışına kaçan kripto paracı Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile nasıl da rahat görüşebiliyor! Sayın Bakan, binlerce genç küçük yatırımcının paraları gitti. İstifa ediniz lütfen!” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin "Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" açıklamasını yaptı.

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