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Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Tanımıyorum

"Tanımıyorum"

22 Nisan 2021 16:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin "Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" açıklamasını yaptı. 

400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in sahibinin 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme oturdu. Yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu iddia edilirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi.

Çavuşoğlu: Tanımıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Faruk Fatih Özer ile çekildiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Konu hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, Özer'i tanımadığını söyledi.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

TIKLAYIN- 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum
bakanthodexçavuşoğlumevlüt çavuşoğlu

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