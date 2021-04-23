MHP'li Sancaklı oğlunun "Thodex" ile ortak olmadığı söyledi; açıklamasında Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi"nden bahsetmedi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Saffet Sancaklı, oğlu Mert Sancaklı'nın MASAK'ın hesaplarını bloke ettiği Thodex şirketine ortak olmadığını açıkladı. Mert Sancaklı'nın 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'le "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi" ile ortak olduğu ortaya çıktı. Saffet Sancaklı, açıklamasında bu şirkete değinmedi.

TIKLAYIN | MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ortak bir şirketinin olduğu ortaya çıktı

Sancaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP’den şerefimle milletvekilliği yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değil"

Sancaklı şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı Thodex’tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı’nın veyahut herhangi bir Sancaklı soyadının ekte sunulan 20 Eylül 2017 tarih 9412 sayılı sayfa 4773/474’te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi’nden de anlaşılacağı üzere hukuki ve fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda tüm gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklik ortaya çıktığında şahsıma, aileme ve partime saldırı yapanlar ise mahcup olacaklardır."

Mert Sancaklı ve Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020 tarihinde “Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirket kurduğu görüldü. Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket, kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan.

Ne olmuştu?

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Ortadan kaybolduğum iddiası asılsızdır. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum. 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacak” açıklamasını yaptı.

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının öne sürülmesinin ardından şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 62'si yakalandı. Öte yandan Thodex kurucusu Arnavutluk'a gittiği belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.