İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımıyorum

Yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Tanımıyorum" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da nyazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in 391 bin kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı iddia ediliyor. Yurt dışına çıkış yaptığını kabul eden iddiaları yalanladı ve yurda döneceğini ifade etti.