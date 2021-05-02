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Thodex soruşturması | CEO Faruk Fatih Özer Tiran'dan kaçtı iddiası

02 Mayıs 2021 18:21

Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Thodex'in CEO'u Faruk Fatih Özer, başkent Tiran’da 4 noktada konakladı. Özer'in son olarak Tiran'ı da terk ettiği öne sürüldü. 

TRT Haber'in haberine göre ilk adresinde 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı. Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı. Son olarak Özer, tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı. 

Özer'in halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu belirtildi. 

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