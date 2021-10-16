“Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, MUÇEV’in emrine amade”

Murat Ağırel, Yeniçağ’da kaleme aldığı yazısında, Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait raporlarındaki, Muğla Valiliği "Muğla'ya Hizmet Vakfı" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ortak kuruluşu MUÇEV detayını yazdı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayrimenkullerin kiraya verilirken yapılması gereken değerleme raporlarını bu yerleri kiralayan meşhur MUÇEV tarafından yaptırıldığını ortaya koyan Ağırel, “Yanisi şu, kendi kiralayacağı yerin değerini kendisi tespit ettirmiş, genel müdürlük de kabul etmiş” dedi.

Ağırel, “Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nü resmen, bir şirket olan MUÇEV yönetiyor. Aslında şunu yapıyorlar; böyle olunca Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün mevzuatı, bağlayıcı hükümleri, şartları, denetimleri, Türkiye'nin doğal güzellikleri üzerindeki işlemleri, bir derme çatma şirket yapısıyla baypas ediliyor” ifadelerini kullandı.

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