Sahillerin ihalesiz MUÇEV'e verilmesine siyasilerden tepki: Bakanlık, peşkeşe son versin!

Antalya'dan Keşan'a kadar sahillerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV’e verilmesine tepki gösteren siyasiler konuyu Meclis gündemine taşıdı. İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, MUÇEV'e kiralanan işletmelerin iptal edilerek belediyelere tahsisini istedi. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de konu hakkında soru önergesi vererek, "Bakanlık kamuoyunu hiç umursamıyor, aksi olsaydı bu peşkeşe son verirlerdi" dedi.

Yönetiminde eski kamu bürokratları, devlet memurları ve iş insanlarının yer aldığı Muğla'ya Hizmet Vakfı'na bağlı MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. Türkiye'nin en değerli sahilleri veriliyor. Çevreciler, siyasiler, ve vatandaşlar sahillerin ihalesiz Muğla Çevre Vakfı Tur. Tic. Ltd. (MUÇEV) şirketine verilmesine verilmesine isyan etti.

"Belediyeler devre dışı"

Sözcü'den Mustafa Sarıipek ve İsmail Akın'ın haberine göre MUÇEV'in, Antalya'da Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma sınırlarında bulunan Demre Üçağız'da yaklaşık 13 bin metrekarelik kıyı alanı kiraladığı iddialarına karşı İyi Parti ve CHP Antalya milletvekilleri Meclis'i önerge yağmuruna tuttu.

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, önergede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, MUÇEV'e kiralanan işletmelerin iptal edilerek belediyelere tahsisini istedi. “Kıyıları kiralamak için neden bu şirket seçilmiştir” diye soran Bahşi, soru önergesinde kamu yararına faaliyet gösteren vakıf veya dernek statüsünde olmayan MUÇEV'e kıyıların işletme hakkının verilmesinin anayasa ihlali olduğunu vurguladı.

Bahşi, sahillerin imar planlarını yapma yetkisinin belediyelere ait olduğunu ve bu uygulama ile belediyelerin devre dışı bırakıldığını, yağmalamaya uygun yapı oluşturulduğunu belirtti. Antalya İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı ile CHP Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer de konu hakkında TBMM'ye birer soru önergesi verdi.

Aydın Özer, MUÇEV'e Antalya sahillerini kiralamasına “Vatandaşın hakkını gasp etmek değildir de nedir” diye tepki gösterdi. Özer, “Muğla ve Edirne'den sonra Antalya sahillerine de yanaşan MUÇEV isimli şirkete, Demre'deki 13 bin metrekarelik Üçağız sahilinin yanı sıra Alanya Aydap'ta bulunan Aysultan Kadınlar Plajı'nın da ihalesiz olarak 10 yıllığına kiralandığı iddia edildi. Bizce bakanlık kamuoyunu hiç umursamıyor, aksi olsaydı bu peşkeşe son verirlerdi” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de konuya ilişkin soru önergesi verirken, sahillerin MUÇEV'e kiralanmasına DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen tepki gösterdi.

Ticari şirket olan MUÇEV adlı limitet şirketin yönetiminde eski kamu bürokratları, devlet memurları ve işadamları yer alıyor. MUÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kuruldu.

MUÇEV'in yönetiminde olduğu iddia edilen bazı isimler şöyle: AKP eski milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun kızı Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu Dikici, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete (AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete‘nin amcası) ve Hürriyet Gazetesi yazarı Yusuf Fatih Çekirge ile Tezcan Yaramancı. Ayrıca, Ömer Faruk Miras, İlker Meşe, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can

Keşan'da 11 sahil tel örgülerle çevrildi

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde de 11 sahil alanının MUÇEV'e ihalesiz olarak verildiği ortaya çıktı. Tartışmalı şirkete tahsis edilen sahilin girişine iki kapı koyuldu ve geçişler kontrol altına alındı. Daha önce Keşan Belediyesi'nin de bu bölgeyi ihaleyle kiraya vermek istemesinin önü kapatılınca buranın MUÇEV'e pazarlık usulü ile kiralandığı belirlendi. Bölgedeki çevreciler ve vatandaşlar ise sahil şeridinin tel örgülerle çevrilmesine isyan etti.

Muçev nereleri işletiyor?

Fethiye: Ölüdeniz Kumburnu, Belcekız, Kayaköy Gemiler Koyu, Çalış Plajı, Şat Burnu Günübirlik Alanları, Göcek Fethiye Belediyesi Yat Bağlama İskelesi.

Ortaca: Sarıgerme Sahilleri.

Ula: Akyaka Kadın Azmağı Günübirlik Alanı ve İskelesi ile Akyaka Kamp ve Mesire Yeri, Akbük Koyu. Menteşe'de Akbük Günübirlik Alanı.

Marmaris: Kızkumu, Karacasöğüt ve Selimiye iskeleleri.

Datça: İskele Plajı, Kargı Koyu, Kurucabük, Kumluk ve Taşlık plajları ile Karaincir.

Bodrum Gümüşlük: Bitez Plajları.

Antalya: Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskele.