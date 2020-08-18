'MUÇEV' detayları ortaya çıkmaya devam ediyor: Muğla'da 25 dönümlük arazi ile Keşan'da 11 sahil de ihalesiz verilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV’e Muğla’da 25 dönümlük ormanlık alanı verdiği açığa çıktı. Tartışmalı şirkete Edirne’de tahsis edilen 11 sahilin de çevresi tel örgüler ile çevrili.

Yönetiminde Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının bulunuğu; Çevre ve Şehircilik Baknlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kurulan MUÇEV’e ihalesiz olarak verilen sahiller tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak Muğla’nın Menteşe ilçesindeki 25 dönümlük ormanlık alanın da MUÇEV’e verildiği öğrenildi. BirGün'den Yaren Çolak ve İsmail Arı imzalı habere göre, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, ormanlık alanın, söz konusu şirkete 20 yıllığına ve ihale yapılmadan verildiğini söyledi. CHP’li Kavak, verilen araziye ilişkin bilgilendirmenin AKP Menteşe İlçe Başkanı tarafından yapılmasına da tepki gösterdi.

Muğla Büyükeşhir Belediyesi 20 dava açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin MUÇEV’e devredilen alanlarla ilgili 20 ayrı dava açtığını da aktaran CHP’li Kavak; “Muğla’mızın Menteşe ilçesinin güzeller güzeli Akbük Koyu’ndaki alan sessiz sedasız MUÇEV’e veriliyor ve günübirlik tesislerin devri içinde çalışmalar sürüyor. Kıyı alanlarının MUÇEV’e devredilemeyeceğine dair kesinleşmiş yargı kararları ve Sayıştay bulguları varken neden hâlâ bu şirkette ısrar ediliyor?” diye konuştu.

Sadece Muğla'da 14 yer MUÇEV'e verildi

CHP’li Kavak, kıyılardaki bu alanların yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Geliri, gideri, içeriği belli olmayan bir şirketin Muğla gibi cennet koylara sahip bir şehirde 14 kıyısal alana sahip olması, işletmesi ve buraları kiraya vermesi hukukla açıklanamayacak nitelikte. Muğla’mızın tüm güzellikleri, kıyıların işletilmesi ve korunması bakımından yerel yönetimlere devredilmeli, bakanlık tarafından denetlenmeli. Hangi partinin belediye başkanının görevde olduğuna bakılmadan kıyılar yerel yönetimlerin hizmet alanında olmalı, halka en iyi hizmeti vermek için uğraşılmalıdır.”

Keşan'da da MUÇEV'de olan 11 sahilin çevresi tel örgülerle çevrilmiş

Edirne’nin Keşan ilçesinde de 11 sahil alanının MUÇEV’e ihalesiz olarak verildiği öğrenildi. Tartışmalı şirkete tahsis edilen sahillerin çevresinin tel örgüler ile çevrildiğini belirten Keşan Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, “Sahilin girişine iki kapı koydular ve sahile o kapıdan geçerek girmek zorundasınız” dedi.

Öztürk, şöyle devam etti:

“Bu alanlara belediye tarafından kanalizasyon ve şebeke suyu da bağlandı. Daha önce de AKP’li Keşan Belediye Başkanı, sahilleri alıp ihaleyle kiraya vermek istedi. ‘Biz de belediye bir şirket değildir, gelir elde etmeyi hedefleyen bir şirket gibi düşünemezsiniz. Buralar halka ait olan yerlerdir’ dedik. Böyle bir şeyi kabul etmeyerek Belediye Meclisi’nde bunu reddettik. Daha sonra MUÇEV adlı şirket çağrıldı ve pazarlık usulü ile onlara kiralandı. Keşan’da insanlar tepkili. Mesela bir tane işletme bayram boyunca sanatçı getirmiş, girişte 50 TL almış.”

Şirket yönetiminde hangi isimler var? Şirket yönetiminde bulunan isimler şu şekilde: Eski Muğla Valisi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can.

MUÇEV, Datça'da da davalık

MUÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Datça’da da dört koy ve sahilinin işletme hakkını almıştı. Bakanlığın sahilleri MUÇEV’e hukuksuz şekilde verdiğini belirten yurttaşların açtığı dava ise sürüyor. MUÇEV’e son kıyaklardan biri de Antalya’nın Alanya ilçesinde 3’üncü derece doğal sit alanı olan Aysultan Kadınlar Plajı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üç yıl boyunca işletilen günübirlik kullanımlı tesisin kiralama süresi geçen yıl doldu. Belediye, aynı amaçla kullanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeniden kiralama talebinde bulundu ancak talebi reddedildi. Bu alan 7 Ağustos’ta imzalanan sözleşme ile 10 yıllığına MUÇEV’e kiralandı. Kısa süre önce de Antalya’nın Demre ilçesi, Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan 12 milyon 983 bin metrekare yüzölçümlü yüzer iskele, dolgu alanı ve denizsel alan MUÇEV’e 10 yıl süreyle kiralanmıştı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV, Datça sahilinde neredeyse havlu atacak yer bırakmamış

TIKLAYIN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birçok sahili ihalesiz olarak MUÇEV adlı şirkete kiralamış