Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV, Datça sahilinde neredeyse havlu atacak yer bırakmamış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV, 4 koy ve Datça sahilinin işletme hakkını aldığı öğrenildi. Datça’da neredeyse ‘şezlong’ parası vermeden denize girilebilecek yer yok.

Bakanlığın 2017 yılında Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Koyu, Karaincir Sahili, Kumluk Plajı ve Taşlık Plajı’nı yönetim kadrosunda Cumhurbaşkanı Danışmanı, bakanlık bürokratları, eski vali ve kaymakamın da bulunduğu MUÇEV adlı şirkete verdi. MUÇEV’e verilen yerler arasında 1. derece doğal sit alanı olan Kurubük sahili de yer alıyordu yurttaşların itirazları ve protestoları sonucu protokol iptal edildi.

Bakanlıktan aldığı sahilleri metrekare başına para alarak kiraladılar

BirGün'den Gökay Başcan imzalı habere göre Bakanlıktan kullanım hakkını alan MUÇEV, sahil ve koyları onlarca şahsa senelik olarak metrekare başına para alarak kiraya verdi. Fahiş fiyatlara şahıslara senelik olarak kiraya veren MUÇEP’in metrekare başına 70-117 lira arasında para aldığı iddia edildi.

Yüksek fiyatlara MUÇEV’den kiraladığı yerleri şezlong ve şemsiyeler ‘cenneti’ haline getiren işletmecilerden ise yurttaşlar memnun değil. Plajlara giriş parasız olsa da şezlonglardan dolayı yurttaşların havlularını serip oturabileceği yer yok.

Datça Belediye Başkanı da durumdan şikâyetçi

BirGün’e konuşan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 2017’de ihaleye girmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla görüştüklerini ancak ihalesiz olarak sahillerin MUÇEV’e devredildiğini belirtti.

"Yurttaş bize tepki gösteriyor ama söz sahibi değiliz"

Yurttaşların özgürce denize giremediğini ifade eden Uçar, “Şezlong ve şemsiye kiralamadan denize gitmeyen isteyen bir kişinin ‘bilgili’ veya ‘cesaretli’ olması gerekiyor. İşletmeler ücret konusunda algı yaratıyor. Yurttaşlar sahile gidemiyor. Ayrıca işletmelere yüksek fiyatlardan kiralanıyor. Kumluk Plajı’nda metrekaresine 114 lira para veriyor işletmeci. Datça’nın sahilleri parsellenmiş diye yurttaşlar bize tepki gösteriyor. Söz sahibi değiliz. Biz sadece sahildeki çöpleri topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık dilekçelere yanıt vermedi

Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve MUÇEP Eş Sözcüsü Avukat Güngör Erçil ise hukuki sürece değindi. 2018 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 647 kişinin MUÇEV ile imzalanmış protokollerin iptale talebiyle dilekçe verdiğini hatırlatan Erçil, “Bakanlık dilekçelere yanıt vermedi. Bunun üzerine Ağustos’ta 2018 Datça’dan 45 yurttaş MUÇEV’le imzalanmış protokollerin iptali için dava açtı. Dava Ankara ve Muğla mahkemeleri arasında geldi gitti. Son olarak mahkemesi usul yönünden reddetti ve istinafa taşıdık” ifadelerini kullandı.

"Süre doldu ama kiralamalar devam ediyor"

Bakanlık ile MUÇEV’in arasındaki protokolün süresinin dolduğunu ancak ona rağmen MUÇEV’in sahilleri kiralamaya devam ettiğini belirten Erçil, “Esnaf, MUÇEV’e sahilleri kiralarken sözleşme dayanağının ne olduğunu soruyor, MUÇEV gizliyor. MUÇEV’le sona erdi Bakanlığın protokolü. Datça’dan bir yurttaşın bilgi edinme hakkına başvurması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Cevapta, ‘ilgili yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmiş eksi kiracı MUÇEV’e talebi halinde pazarlıkla ihale edilmesi imkanı var’ denildi. Açıkça söylenmese de sanırım yeniden MUÇEV’e verilecek” ifadelerini kullandı.