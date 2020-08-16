Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birçok sahili ihalesiz olarak MUÇEV adlı şirkete kiralamış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birçok sahili ihalesiz olarak MUÇEV adlı şirkete kiraladığı belirtili. MUÇEV’in yönetim kadrosunda Cumhurbaşkanı danışmanından, Bakanlık yöneticilerine, kaymakamdan eski valilerin olması dikkatleri çekti. Bakanlığın MUÇEV'e en son verdiği sahil şeridinin ise Antalya’nın Alanya ilçesinde 3. Derece doğal sit alanı olan Aysultan Kadınlar Plajı oluğu ifade edildi.

BirGün'den Gökay Başcan imzalı habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca işletilen günübirlik kullanımlı tesisin kiralama süresi 2019’da doldu. Belediye, aynı amaçla kullanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeniden kiralama talebinde bulundu ancak talebi reddedildi. Bu alan 7 Ağustos’ta imzalanan sözleşme ile 10 yılığına MUÇEV Turizm Ticaret LTD. ŞTİ. adlı şirkete kiralandı.

Onlarca sahil kiralanmış

Kısa süre önce de Antalya’nın Demre ilçesi, Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan 12 milyon 983 bin metrekare yüzölçümlü yüzer iskele, dolgu alanı ve denizsel alan MUÇEV’e 10 yıl süreyle kiralanmıştı.

Aynı zamanda Edirne’nin Keşan ilçesinde 11 adet kıyının ve Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Ula ve Menteşe ilçelerinde sahili kiraladı.

MUÇEV Meclis gündemine taşındı

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban geçen kasım ayında konuyu Meclis gündemine taşırken, dün de İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

BirGün’e konuşan CHP’li Alban, “Muğla’da sahillerimize saldırdılar. Konuya ilişkin soru önergesi verdik ancak cevap bulamadık. Aynı şirket, şimdi de Edirne ve Antalya’daki sahillere saldırıyor. Bakanlığın şirketi olur mu?” diye konuştu.

Şirketin Bakanlık çalışanları ve hükümet yandaşlarından oluştuğunu belirten İYİ Partili Subaşı ise, Anayasa’nın güvencesi altındaki kıyılar ve koruma altındaki sahillerin özel bir şirkete tercih etmesi hukuka aykırı. Tasarrufundaki bu yerlerin özel şirkete verilmesi kabul edilebilir değil” diye konuştu.