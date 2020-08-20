CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban anlattı: Tezgâhın yeni adı MUÇEV

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, son günlerde adı “sahillerin ihalesiz devriyle” gündeme gelen Muğla Turizm Çevre Vakfı’nın (MUÇEV), AKP tarafından işletmeleri almak için kullanıldığını söyledi. "Tezgâhın yeni adı MUÇEV” diyen CHP'li Alban, iktidarın bu yolla muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelerin kaynaklarının kesildiğini belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’li Alban, sürecin nasıl işlediğini anlattı. Öncelikle daha önceki yıllarda ya da AKP döneminde “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiş yerlerdeki işletmelerin tespit edildiğini belirten Alban, “Bu sahillerdeki yerleri eğer muhalefet partili belediyeler işletiyor ise bakanlık ve valilik protokolü ile hemen belediyeden alınıp Muğla Turizm Çevre Vakfı’na (MUÇEV) devrediliyor. Eğer yerel seçimlerde belediye yönetimini AKP veya MHP kazanırsa MUÇEV’in işletme hakkı iptal edilip, plajlar tekrar belediyeye devrediliyor” dedi.

Bunun örneğinin Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda yaşandığını kaydeden Alban, plajın işletme hakkının, yıllarca CHP’li Ortaca Belediyesi’ne verilmediğini, geçen yerel seçimlerde belediye yönetimini MHP’nin kazanmasının ardından işletme hakkının apar topar MHP’li belediyeye devredildiğini bildirdi.

Ege sahillerinin ardından Akdeniz ve Marmara sahillerinde de her taşın altından MUÇEV’in çıkmaya başladığına dikkat çeken Alban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği’ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı’nın yüzde 50’şer ortaklıkla kurduğu MUÇEV’in, sahil işletmelerini aldığını söyledi.

MUÇEV hakkında Şirket 2014 yılında 20 bin TL sermaye ile kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak 2001 yılında kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı olarak 1988 yılında kurulan Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kuruldu. Şirket yönetiminde bulunan isimler şu şekilde: ► Eski Muğla Valisi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Esengül Civelek ► Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ► Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ► Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can

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