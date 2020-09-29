Muğla Valiliği'nden MUÇEV'in Marmaris ve Fethiye projeleri için "ÇED gerekli değildir" kararı

Türkiye’nin en kıymetli sahillerinin ihalesiz olarak verilmesiyle gündeme gelen MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Marmaris ve Fethiye’deki iki ayrı projesi için Muğla Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı alındı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ve kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Marmaris’te “Yat Yanaşma Yeri Projesi” ile Fethiye’de “Tekne Bağlama İskelesi Projesi”ni gerçekleştirecek.

'Yat yanaşma yeri kapasite artırımı projesi' için ÇEG gerekli değildir kararı

Fethiye’deki Tekne Bağlama İskelesi Projesi’nin tanıtım dosyasında, proje maliyetinin 24 milyon 445 bin TL olduğu ve inşa edilecek iskeleye uzunlukları 6 metre ile 50 metre arasında olan 300 yatın bağlanabileceği belirtildi. Valilik, MUÇEV’in Marmaris’e toplam 42 bin 893 metrekarelik alana yapmayı planladığı ‘yat yanaşma yeri kapasite artırımı projesi’ için de yine 24 Eylül tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

187 yatın bağlanabileceği iskele için 8 milyon liradan fazla harcanacak

Proje tanıtım dosyasında, ‘Proje kapsamında deniz yüzeyinde mevcut yüzer iskeleye ilave olacak şekilde yüzer iskele ve kıyıda kazıklı iskeleler kurulacak’ dendi. 187 yatın bağlanabileceği bu iskele için de 8 milyon 445 bin TL harcanacak.

MUÇEV’in 2014 ile 2018 yılları arasındaki net kârı 18 milyon 532 bin TL olarak açıklandı. Şirketin bu parayı ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği’nin uygun gördüğü yerlerde çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve korunması için harcadığı’ bildirildi.