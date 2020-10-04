Sayıştay raporundan: MUÇEV'e 'düşük' ücretten kira; eski bakanlara makam aracı; çevre talanına göz yumma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı denetleyen Sayıştay, son aylarda adı sıkça gündeme gelen MUÇEV’e kiralanan yerlerin kira bedellerinin “hatalı ve düşük” hesaplandığını belirledi. Sayıştay ayrıca bakanlık bütçesinden eski bakanlar için makam aracını kiralandığını, AKP’li Serik Belediyesi’ne kiralanan alanlar için yıllardır kira alınmadığını ve AKP'li belediyenin çevreye zarar vermesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını da tespit etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği ortaklığıyla kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Türkiye’nin en kıymetli sahillerinin ihalesiz olarak verilmesiyle gündeme gelmişti.

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, Sayıştay denetçileri, Side Sorgun’da bulunan hizmet alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalede tahmini kira bedelinin düşük belirlendiğini de ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Side Sorgun’da kumul alanda bulunan dört adet hizmet noktasının 12 Aralık 2019 tarihli sözleşme ile 10 yıllığına MUÇEV 'e kiraya verildiği belirtildi. Ancak, ihale dosyası üzerinde inceleme yapan Sayıştay denetçileri, “Tahmini kira bedelinin hatalı ve düşük hesaplandığını” belirledi.

"Zarara yol açacağı açıktır"

Denetim raporunda, “Kira sözleşmesinin 10 yıllık düzenlendiği ve ilk belirlenen kira tutarı üzerinden enflasyon ile birlikte her yıl artışa gidileceği için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kira kaybının yıldan yıla artacağı ve bu durumun kamu zararına yol açacağı açıktır” denildi.

AKP'li belediye dört yıldır kira ödemiyor

Sayıştay’ın denetim raporunda, geçen Mayıs ayında 500 bin TL’lik rüşvet skandalı ile gündem olan AKP’li Serik Belediyesi ile ilgili de dikkati çeken tespitlere yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AKP'li Serik Belediye Başkanlığı arasında imzalanan “Kıyı Kesimi Günübirlik Alan İşletme Protokolü’nde” yer alan şartlarının uzun süredir yerine getirilmemesine rağmen, protokolün feshedilmediği belirtildi.

Serik Belediye Başkanlığı tarafından protokol kapsamında ödenmesi gereken kira bedellerinin 2016 yılından bu yana ödenmediği ve AKP'li belediyenin bakanlığa en az 1 milyon 202 bin TL ödemesi gerektiği bildirildi.