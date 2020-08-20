MUÇEV'in Göcek'te inşa edeceği yat iskelesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV’in Göcek’te kurmak istediği yat iskelesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Şirket, Fethiye ile Marmaris’te iskele inşa etmek için de ÇED süreci başlattı.

Yönetiminde Cumhurbaşkanlığı ile eski kamu bürokratları yer aldığı Muğla'ya Hizmet Vakfı'na bağlı MUÇEV isimli şirkete tanınan ‘ayrıcalıklar’ gündemdeki yerini koruyor. BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Şirketin Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek’te 161 yatlık tekne bağlama iskelesi projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. MUÇEV’in projesi kapsamında Göcek’te mevcut iskele sökülecek, yerine ise yüzer ve kazıklı ‘modern’ iskeleler kurulacak.

MUÇEV, projenin yapılacağı alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden kiraladı. Alanda MUÇEV’e ait iskeleler ile ofis ve rıhtım bulunuyor. Proje tanıtım dosyasında, mevcut iskelelerin deniz hareketlerinden dolayı zamanla eskidiği ve yatlara zarar verdiği iddia edildi. Projeyle 150 yat kapasitesine sahip iskelenin 161 yat kapasitesine çıkarılacağı belirtildi. Projenin maliyeti 8 milyon 685 bin 725 TL olacak.

"Canlılar zarar görecek"

ÇED denetiminden muaf tutulan projeye dair tanıtım dosyasında şu ifadeler yer aldı:

“Proje kapsamında ÇED Gerekli Değildir kararının alınmasının ardından mevcut kazıklı iskelelerin yerinden sökülmesine başlanacaktır. Tekne Bağlama İskelesi olarak kullanılacak iskelelerin alanı, hali hazırda deniz yüzeyinde 82 bin 125 metrekarelik alanı, geri saha olarak 3 bin 438 metrekare kara alanını kapsamakta. Proje iskele kazıkları çakma yöntemiyle, deniz tabanına çakılarak inşa edilecektir. Bu işlemler sırasında deniz tabanında bulunan canlı türleri olumsuz etkilenecek ve yaşama alanlarını terk etmek zorunda kalacak. Bu işlemler sırasında deniz ortamında bulanıklık oluşacaktır.”

Projenin tanıtım dosyasında yer alan MUÇEV’in taahhütnamesinde Şirket Müdürü olarak Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın imzasının bulunması dikkat çekti.

Marnaris'de de iskele

MUÇEV, Muğla’nın Marmaris ilçesinin Söğüt mevkiinde de ‘tekne bağlama iskelesinin’ kapasitenin artırımı için ÇED sürecini başlattı. Proje kapsamında iskeleye ilave olacak şekilde yüzer iskele ve kazıklı iskeleler kurulacak. Proje tanıtım dosyasında iskelenin 2013 yılında yenilendiği ancak zamanla zarar gördüğü öne sürüldü. Bu nedenle MUÇEV’in iskelenin sağlamlaştırılması ve kapasite artırımı projesi planlandı. 8 milyon 445 bin TL’ye mal olacak projeyle 100 tekne kapasiteli iskelenin 187 kapasiteye ulaşması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, alanı MUÇEV’e kiralamıştı.