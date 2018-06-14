Suruç'ta seçim turu kana bulandı; AKP-DBP kavgasında 4 ölü, 8 yaralı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavga ailelerin de katılmasının ardından büyüdü. Esnaf ziyareti sırasında çıktığı belirtilen, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Resmi olmayan açıklamalarda, hayatını kaybedenlerin Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız olduğu kaydedilirken; HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan son açıklamada kavgada 3'ü esnaf 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Samsun'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bölgeye ambulans uçak gönderildiğini söyledi. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaralıdan 1'i burada tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölü sayısı 4'e yükselirken 8 yaralının tedavisi sürüyor.

"Milletvekilimizin ve aynı zamanda adayımızın abisi PKK’lılar tarafından öldürüldü" diyen Erdoğan, "Ne bölgedeki kardeşlerimiz ne partimiz mensuplarını PKK şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Suruç faillerinin veya zanlılarının PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıları var, tespitleri var" dedi.

Başbakan, Suruç'taki olayın tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, "Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek" diye konuştu.

Halkların Demokrasi Partisi'den (HDP), 4 kişinin öldüğü açıklanan kavgada 3'ü esnaf 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağduyu ve itidal çağrısı yapılan açıklamada "Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kavgaya ilişkin “Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu” açıklamasında bulundu.

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CNN Türk’teki Gece Görüşü programında konuşan Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik de AKP’ Milletvekili Yıldız’ın kendisine “Örgüt mensupları bilinçli olarak kavga çıkarmışlar, silahlı ve hazırlık olarak gelmişler” dediğini aktardı.

Valilik: Esnaf ziyareti sırasında çıkan tartışma kavgaya döndü

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın saat 15.56 sıralarında AKP Milletvekili Yıldız'ın yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında çıktığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, "İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" dendi.

Olayın ardından HDP'den yapılan ilk açıklamada, "24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunu yapanları lanetliyoruz.Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir" dendi.

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AA: AK Partililere saldırı

Anadolu Ajansı, yaşananları "AK Partililere saldırı" olarak duyururken, Artı Gerçek internet sitesi ise tartışmanın "Yıldız'ın yanında bulunanlar DBP ilçe yöneticisi Şenyaşar'ın dükkanındaki 'yeşil sarı kırmızı' renkli ürünleri göstererek, 'Sen o zaman bu bez parçalarını ve paçavraları kaldır' demesi üzerine başladığını" belirtti.

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AA'nın konuya dair haberinde şu ifadeler yer aldı: "Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba silahlı saldırıda bulunuldu. AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı."

Artı Gerçek: Yıldız, Şenyaşar'ı bıçakladı; aileler dahil oldu

Artı Gerçek'in haberinde ise şunlar aktarıldı:

"Olay sırasında Yıldız'ın yanındakiler Esvet Şenyaşar'ı bıçakla yaraladı. Yıldız ve yanındakiler olay yerinden ayrılırken Şenyaşar ailesinden olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız hayatını kaybetti, her iki gruptan 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Daha sonra İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları hastaneye giderek Şenyaşar ailesinden yaralı iki kişiyi öldürdü. Yaşamını yitirenlerden birinin Esvet Şenyaşar'ın oğlu Celal Şenyaşar olduğu öğrenildi."

"AKP’li Yıldız’ın adamları kalaşnikof da dahil silahlarla esnafa ateş etmeye başladı"

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktarımına göre ise olay şöyle gerçekleşti:

"AKP MYK Üyesi ve Urfa Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, Urfa’nın Suruç ilçesinde uzun namlulu silahlı kişiler eşliğinde seçim çalışmaları yaparken esnafın tepkisiyle karşılaştı. Çarşı esnafının yoğun tepkisi üzerine AKP’li Yıldız’ın adamları kalaşnikof da dahil silahlarla esnafa ateş etmeye başladı."

CHP Suruç İlçe Başkanı: Baba ve oğul hastanede katledildi

CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören ise, DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar ile oğlu Celal Şenyaşar'ın kaldırıldıkları hastanede "katlediklerini" iddia etti. Gören, olayı medyablok’a şöyle anlattı:

“AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yılmaz ve kardeşleri bir esnafın tuhafiyecinin dükkanına giriyor. Esnaf da duruma tepki gösterince silahlı kavga çıkıyor. Onlar da saldırıyor. Hastaneye götürülen baba oğlu da orada katledildi.”

Sağlık Bakanı: Uçak ambulans gönderildi

NTV'ye açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Milletvekilinin ağabeyi hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralı" dedi.

Bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız" dedi.