Şanlıurfa Valiliği'nden Suruç açıklaması: Biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavga ailelerin de katılmasının ardından büyüdü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın saat 15.56 sıralarında AKP Milletvekili Yıldız'ın yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında çıktığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, "İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" dendi.