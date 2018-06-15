Erdoğan'dan 'Suruç' açıklaması: Milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybedip, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. "Milletvekilimizin ve aynı zamanda adayımızın abisi PKK’lılar tarafından öldürüldü" diyen Erdoğan, "Ne bölgedeki kardeşlerimiz ne partimiz mensuplarını PKK şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına da tepki gösteren Erdoğan, "İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var?" diye konuştu.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Suruç’ta milletvekilimiz ve aynı zamanda milletvekili adayımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletvekilimizin ve aynı zamanda adayımızın abisi PKK’lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde yaralı olanlar var hastanede.

Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu olay PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizde sorunumuz yok. Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar.

Güneydoğu’daki gelişmeleri görüyorlar hazmedemiyorlar. 6-7 Ekim’de 53 Kürt kardeşimizin eline kanı bulaşanlar, bir kez daha parti mensuplarını hedef almışlardır. Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bunlar bölgede birçok il ve ilçe yöneticimizi de şehit ettiler. Biz mesafe kat ettikçe bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Ne bölgedeki kardeşlerimiz ne partimiz mensuplarını PKK şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.

Kudüs açıklaması

"İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar."

"BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum"

Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar.

Demirtaş tepkisi

"İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var?"