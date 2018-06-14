HDP'den Suruç açıklaması: Bu seçim bir savaş seçimi değildir

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, bu seçimde yeniden AKP'den Milletvekili adayı olan İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar arasında başlayıp ailelerin katılmasıyla büyüyen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili açıklama yaptı. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada " Bunu yapanları lanetliyoruz. Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir" dendi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından, Suruç'ta yaşananlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz.

Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir. İnsanlarımız kendi kaderlerini belirleyecekler, herkesin buna saygı duyması gerek. Biz halkımız kimi seçerse ona saygı duyacağız, karşı taraf da buna saygı duymak zorundadır!"