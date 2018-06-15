HDP'den yeni Suruç açıklaması: Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz

Halkların Demokrasi Partisi'den (HDP), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya ilişkin ikinci bir açıklama yapıldı. 4 kişinin öldüğü açıklanan kavgada 3'ü esnaf 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sağduyu ve itidal çağrısı yapılan açıklamada "Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir" denildi.

TIKLAYINIZ - HDP'den Suruç açıklaması: Bu seçim bir savaş seçimi değildir

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Seçimlere 10 gün kala çeşitli illerde saldırılar yaşanmaktadır. Yaklaşık 1 aydır yan yana stantların açıldığı ve her partinin kendi yerel çalışmasını sürdürdüğü ortam seçimlere 10 gün kala değiştirilmeye başlanmıştır.

Urfa Suruç’ta yaşanan ve şu ana kadar bize gelen bilgilere göre, 3ü esnaf 5 kişinin ölümüyle, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay son derece vahimdir. Öncelikle ölenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç’taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz.

Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır."