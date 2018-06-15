İçişleri Bakanı Soylu'dan Suruç açıklaması: Ziyaretten önce kurgulanmış bir durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybedip, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, gereği yerine getirilecektir. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız." açıklamasında bulundu.