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Başbakan Yıldırım: Suruç zanlılarının PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var

"Olay şu anda kontrol altına alınmış durumda"

15 Haziran 2018 00:58

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavgaya ilişkin olarak, "Suruç faillerinin veya zanlılarının PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıları var, tespitleri var" dedi.

Başbakan, Suruç'taki olayın tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, "Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek" diye konuştu.

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