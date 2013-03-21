'Süreci taşeronlara bırakacak değiliz'

Başbakan Erdoğan 'Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Geri durmak, geri adım atmak veya bu süreci ertelemek, böyle bir düşünce söz konusu değildir.' dedi. Kararlılıkla biz yine bu yolda yolumuza devam edeceğiz''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yapılan saldırıları gerçekleştirenlerin eşkallerinin belirlendiğini bildirerek, ''Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Geri durmak, geri adım atmak veya bu süreci ertelemek, böyle bir düşünce söz konusu değildir. Kararlılıkla biz yine bu yolda yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

Erdoğan, Hollanda'ya hareketinden önce kaldığı otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yönelik saldırılara ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıda merminin iki kat arasındaki kirişe isabet ettiğini, patlamanın şiddetiyle civardaki camların kırıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bizim tesellimiz, cana bir şey olmadı. Diğer saldırıda biliyorsunuz aynı anda Adalet Bakanlığımızın, Başbakanlık otopark duvarına yakın olan bölgeden yapılan saldırı. Orada da bir vatandaşımız hafif yaralandı. Hemen hastaneye götürülüp müdahale yapıldı. Oradan taburcu edildi. Şu anda malum bir örgüt bunu üstlendi. Onun zaten eylem biçimlerini andıran bir şey. Partimize olan saldırıda kullanılan lav silahı, malzemeleriyle beraber orada ele geçirildi. Gerek parmak izleri gerekse kamera tespitleriyle kim olduğu, yani eşkal tespiti yapıldı, şu anda biliniyor. Aynı şekilde Adalet Bakanlığımıza yapılan saldırıdaki saldırının failinin de eşkali tespit edildi. O da kim olduğu biliniyor. Öyle zannediyorum ki her ikisi bunların en kısa zamanda güvenlik güçlerimiz tarafından, ben böyle inanıyorum, yakalanacaktır.''

'Artık ortada güçlü bir irade vardır'

'Bu demokrasiye yapılan bir saldırıdır'' diyen Erdoğan şöyle konuştu:

''Milli iradenin temsili noktasındaki en önemli kurumlar olan siyasi partilere yönelik yapılan bu saldırının başka türlü bir izahı olamaz. Kaldı ki iktidar partisine, böyle milli iradenin temsili noktasında çalışmaların yapıldığı genel merkezine yapılan saldırı ancak bununla izah edilebilir. Bunun yanında olayın bir başka boyutu da bunun Ergenekon'la olan bağlantısıdır. Geçmişte de buna benzer şeyler hep olmuştur. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürecin içerisine girmişse sağlıklı bir dönemi yakalamışsa böyle bir dönem içerisinde bu tür zaman zaman işte derin devletlerin, zaman zaman işte Ergenekon tipi bu tür bağlantılar ortaya çıkmış ve bu bağlantılar çerçevesi içerisinde de buna benzer eylemler hep olmuştur. Şu andaki eylem de bunun bir benzeridir.''

''Artık farklı ve çözüm süreci gayreti içerisinde bulunan bir Türkiye'' olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bu çözüm sürecini de yine aynı şekilde engellemeye, bunu provoke etmeye çalışan bir terör örgütü ortada var. Tabii biz bunların hiç birine pabuç bırakmayacağız. Bunlardan geri durmak, geri adım atmak veya bu süreci ertelemek, böyle bir düşünce de söz konusu değildir. Kararlılıkla biz yine bu yolda yolumuza devam edeceğiz. Ama benim buradan ülkeme en önemli mesajım şudur: Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla tüm medya kuruluşlarıyla bu sürece sahip çıkmak ve bu tür birkaç tane densiz, birkaç tane iradesini bir yerlere teslim etmiş taşeronlara biz bu süreci asla bırakmayız. Artık ortada güçlü bir irade vardır. Ortada güçlü bir AKP iktidarı vardır ve bu yola da aynı kararlılıkla devam edeceğimizi söylemek isterim.''

'Benzer olayların geçmişte olduğunu görüyoruz'

Bir gazetecinin ''Ergenekon davasından çıkan kararlarla da mı ilişkilendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

''Ergenekon olayları olarak, dava daha şu anda bir defa bitmiş bir şey değil. Ergenekon ile ilgili dava bir süreçtir. Süreç şu anda devam ediyor, mütalaa ortada vardır. Mütalaa ile birlikte bundan sonra tabii mahkemenin vereceği bir karardır bu. O farklı bir olay. Ergenekon olayı bu son olay değil tabii. Bunun bir geçmişi, mazisi var. Bu maziden aldığımız zaman nasıl Susurluk türü şeyler geçmişte yaşadık, ona benzer olaylar hep olmuştur. Bu da buna benzer olaylardan bir tanesidir. Bir olay olarak, olayın anatomisi içerisinde bunu değerlendirmek durumundayız. Bunu böyle değerlendirdiğimiz zaman aynı benzer olayların geçmişte olduğunu görüyoruz, benzer bir olayı aynen bu süreçte de yaşıyoruz.''

''AKP Genel Merkezi'ne saldırıda makam katınız hedef alınmış. Bu yönde size gelen bir ihbar ya da bilgi var mıydı'' denilmesi üzerine, Başbakan Erdoğan, ''Öyle bir şey yok da gelmesi de şart değil zaten. Gelmesi şart değil, daha önce birçok değişik şeyler yaşadık, gördük'' diye konuştu.

Bir gazetecinin Suriye destekli olabilir mi sorusuna Erdoğan, ''Hiç alakası yok'' karşılığını verdi.

Erdoğan, ''Bağlantıları tespit edildi mi?'' sorusunu da ''Önce eşkal tespiti yapıldı. Yani bunlar, yakalanıp tabii yargı önüne çıkarıldıktan sonra da sorgulamaları yapıldıktan sonra da ne olduğu, ne bittiği hepsi ortaya çıkacaktır'' diye yanıtladı.

'Nevruz kutlamaları'

Nevruz öncesi güvenlik önlemlerine yönelik soru üzerine Erdoğan, nevruz ile ilgili tüm mesajlarını partisinin grup toplantısında işlediğini söyledi. Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

''Nevruza kimse gölge düşürmesin. Partim olarak biz de özellikle kadın kolları da nevruz kutlaması yapacağız. Bu bir baharın adeta çiçeklerle beraber yeşermesi bize neyi anlatıyorsa toprağın dirilişi bize neyi anlatıyorsa biz burada da sevgiyi, saygıyı, barışı, özgürlüğü bütün bunları hep birlikte, bu şekilde diriltelim ve burada sevgi olsun, saygı olsun, burada gülümseyen gözler olsun. Kan, gözyaşı bütün bunlar olmasın. Nevruz çünkü böyle anılmaz, böyle kutlanmaz. Orada şenlik olur, orada festivaller çeşitli bütün bu tür eğlenceler olur. Buna gölge kimse düşürmesin diye bu mesajlarımızı zaten verdik. Temenni ederim ki bu mesajlar çerçevesinde yarın bu nevruz kutlamalarını ülkemiz genelinde değerlendiririz.''

Bir gazetecinin ''Bu nevruz için farklı anlamlar da yüklendi, 'Barışın miladı olacak' diyenler de var. Beklenen mesajlar da var yine İmralı'dan. Bundan sonraki süreç için yarını nasıl değerlendirirsiniz'' denilmesi üzerine Erdoğan, ''Ben barışın miladından bahsetmiyorum, barışa gölge düşürülmesin diyorum. Benim ülkemde zaten barış var, benim ülkem de savaş yok. Kelimeleri iyi seçelim'' diye konuştu