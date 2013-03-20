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Erdoğan: Saldırılar Ergenekon ile bağlantılı

Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıların ardından konuşan Başbakan, saldırıların Ergenekon ile bağlantılı olduğunu söyledi

20 Mart 2013 21:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi'ne yapılan saldırılar hakkında, Danimarka'da basına açıklamada bulundu. Erdoğan, saldırıları yapanların eşkalinin belirlendiği ve olayın Ergenekon ile bağlantılı olduğunu belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşlar:

Partimize yapılan saldırıda kimseye zarar gelmemesi sevindirici. Bu saldırının değerlendirmesini yapacak olursak, demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Milli iradenin temsili noktasındaki en önemli kurumları olan siyasi partilere yönelik yapılan bu saldırının başka türlü bir izahı olamaz. İktidar partisine böyle iradenin milli iradenin temsili noktasında çalışmanın yapıldığı bir partiye yapılan saldırı ancak bununla izah edilebilir.

Bunun yanında olayın bir başka boyutu da, bunun Ergenekon’la olan bağlantısıdır. Geçmişte de buna benzer şeyler olmuştur. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürece girmişse, sağlıklı bir dönemi yakalamışsa böyle bir dönem içerisinde bu tür zaman zaman işte derin devlet gibi zaman zaman işte Ergenekon tipi bu tür bağlantılar ortaya çıkmış ve bu bağlantılar çerçevesi içerisinde de buna benzer eylemler hep olmuştur.

Şu andaki eylem de bunun bir benzeridir. Artık farklı bir Türkiye var. Bir çözüm sürecinin gayreti içerisinde olan Türkiye var. Bu çözüm lehine aynı şekilde engellemeye provoke etmeye çalışan terör örgütü ortada var. Bunların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Süreci ertelemek böyle bir düşünce söz konusu değil. Yolumuza devam edeceğiz. Medya kurum ve kuruluşlarıyla bu sürece sahip çıkmak, densiz birkaç tane iradesi bir yerlere teslim etmiş taşeronlara biz bu süreci asla bırakmayız. Ortada güçlü bir irade vardır. Bu aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Ergenekon davasından çıkan kararlarla ilgili soruya Erdoğan şöyle cevap verdi:  Bu Ergenekon olayları olarak dava daha şu anda bitmiş bir şey değil. Ergenekonla ilgili dava süreçtir, devam ediyor. Mütalaa ortada vardır. Bununla birlikte mahkemenin vereceği karar vardır. Ergenekon olayı bu son olay değil, bunun geçmişi var, mazisi var. O maziden aldığımız zaman nasıl Susurluk türü şeyler yaşandı, buna benzer olaylar olmuştur. Buna benzer olaydır. Olayın anatomisi olarak değerlendirdiğimiz zaman aynı benzer olayları geçmişte olduğunu görüyoruz.

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