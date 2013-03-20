Erdoğan: Saldırıyla ilgili ciddi bilgiler var, açıklamayı sonra yapacağım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan saldırılara ilişkin "Ciddi bilgiler var, tespitler var, daha sonra açıklama yapacağız" dedi.

Danimarka’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den bilgi aldı. Erdoğan’a eşlik eden istihbarat yetkilileri, olay yeri fotoğraflarını gösterdiler. Erdoğan’a sunulan arasında DHKC’nin işaretlerinin bulunduğu bez de var.

Erdoğan, Kopenhag'da kaldığı Marriot Otel'den Kraliçe II. Margrethe ile görüşmeye gitmek üzere ayrılırken, gazetecilerin saldırılarla ilgili soruları üzerine, "Ciddi bilgiler var, tespitler var" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.