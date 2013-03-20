BDP, AKP saldırısını kınadı; 'önlem alınmalı' dedi

BDP, AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yönelik saldırıyı kınadı. BDP, hükümeti provokasyonlara karşı önlem almaya çağırdı.

BDP, AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. BDP açıklamasında saldırılar kınandı.

Açıklamada, “Provokasyona karşı hükümet önlem almalı. çözümden yana olanlar daha güçlü durmalı” denildi.

Dün akşam AKP Genel Merkezi binasına law silahlı saldırı yapılmış, aynı saatlerde Adalet Bakanlığı’na da iki el bombası atılmıştı.

1 kişinin hafif şekilde yaralandığı saldılarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.