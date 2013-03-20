AKP Genel Merkezi'ne saldıran kişinin eşkâli belirlendi

Ankara'da dün akşam AKP Genel Merkezi'ne yapılan lav silahlı saldırının zanlısının eşkâli belirlendi.

Polisin olaydan yaklaşık iki saat sonra saldırıyı yapan kişinin eşkâlini belirlediği ileri sürüldü.

Zanlının 35 yaşlarında, 1.75 boylarında, zayıf yapılı, seyrek saçlı olduğu, üzerinde koyu pantolon, kapüşonlu siyah mont bulunduğu belirtildi. Zanlının Söğütözü'ndeki ağaçlıklı alandan Anadolu Bulvarı'na doğru kaçtığı iddia edildi.

Dün akşam Ankara'da, Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi'ne eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Başbakanlık Merkez Binası'nın yanında bulunan Adalet Bakanlığı'nın ziyaretçi girişine 2 adet el bombası attı.

Saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda bir bakanlık çalışanının eşi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gelen ilk bilgilerde patlamaya ses bombasının neden olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri bina girişinde duvara saplanmış çok sayıda şarapnel parçası buldu.



AKP'ye roket



Diğer saldırı ise Balgat'taki AKP Genel Merkezi'ne yönelikti.

Saat 20.45'te gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın 7. katına isabet eden eden patlayıcı bazı camların kırılmasına neden oldu.

Saldırganların Başbakan'ın çalışma ofisinin de bulunduğu 8. katı hedef aldığı belirtildi.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alarma geçen emniyet güçleri saldırıyla ilgili kanıtlara kısa sürede ulaştı.

Merkezin 200 metre ilerisindeki bir ağaçlık alanda, saldırıda kullanılan lav silahının ateşleme bölümlerine ait parçalar ile örgüte ait sözde bayraklar bulunduğu belirtildi.

Örgütle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının bir süre önce ABD Büyükelçiliği'ne yönelik canlı bomba eylemini gerçekleştiren DHKP-C tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Güler saldırıyla ilgili bilgi verdi



Ankara'daki saldırılarla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalıştığı dönemlerde bu tür saldırılarla karşılaştığını söyledi.



İçişleri Bakanı Güler ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik AKP Genel Merkezi'nde, Ankara'daki saldırılarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İlk önce söz alan Bakan Güler patlamalarla ilgili teknik bilgileri verdi:

"AK Parti Genel Merkezi'nin 7. katındaki toplantı salonunun dış cephesine, saat 20.45 sıralarında, lav silahıyla atılan bir patlayıcı isabet etti. Patlama 7. kattaki bazı camlar kırılmasına neden oldu.

Söz konusu patlamalarla ilgili olarak, olayın vukuundan itibaren güvenlik birimlerimiz çok yönlü bir araştırmayı sürdürmektedirler. Elde edilen teknik takipler, fiziki takipler, şu anda 200 metre ötedeki bir parkın gerisinde bulunan ağaçlıklı bölümün içerisinde atılan silahın ateşleme bölümleri, bir çanta ve bazı malzemeler bulunmuştur.

Saat 21.00 sıralarında Adalet Bakanlığı'nın arka kısmındaki otoparka iki el bombası atıldı. Olayda bir vatandaş ayağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sonucunda taburcu edildi."



'Karanlıktan korksak gece yol çıkmazdık'



Güler'in ardından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise geçmişte Ergenekon örgütünün yaptıklarını şimdi başka örgütlerin yaptığını söyledi.

Saldırıyı 'lanetle kınadıklarını' söyleyen Hüseyin Çelik ise şunları kaydetti:

"Herkes şunu iyi bilmelidir. Bu atılan bombalar ve lav silahları AK Parti hükümetini millete hizmet ve demokrasi yolunda gitmekten geri durduramayacaktır. Aslında bu saldırı demokrasimize yapılan bi saldırıdır. Bu saldırı aslında çözüm iradesine yapımıştır. Türkiye ne zaman kangren olmuş sorununu çözmeye çalışsa bu tür saldırılar olmuştur.

Bu hadise şunu göstermiştir; geçmişte Ergenekon örgütünün yaptıklarını şu anda başka örgütler yapmaktadır. Tüm camiiamıza genel merkezimize yapılmış bu saldırı nedeniyle geçmiş olsun diyoruz.

Biz demokrasinin karanlık tünellerden geçtiği sırada siyasi parti kurduk. Karanlıktan korksak gece yola çıkmazdık. Türkiye Nevruz'a doğru gidiyor. Türkiye'de barışın hakim olmasını istiyoruz ama bu birilerinin hoşuna gitmiyor. Bu, bizi yolumuzdan vazgeçirmeyecek. Hükümetimiz bugün de iradesini ortaya koymuş ve teyakkuzdadır. Çetelerle ve illegal örgütlerle mücadelemiz devam edecektir. Başbakanımızın söylediği gibi 'korkaklar tarih yazamaz.' Biz bu tür korkaklara papuç bırakacak bir parti değiliz.

Böyle bir zamanda milli bir duruş sergilememiz lazım. Muhalefet partilerinin söylemleri çözümü baltalamaya yöneliktir. Bu tahrik edici üslup Türkiye'nin gündeminden çıkmalıdır. Siyasi parti liderlerini daha düzgün bir dil kullanmaya davet ediyoruz."



Erdoğan bilgi aldı



Resmi ziyaret için Danimarka'da bulunan Başbakan Erdoğan da İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i telefonla arayarak bilgi aldı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, saldırıyla ilgili bilgi akışının kesilmemesini istedi.



Ergin: Bu tür saldırılar bekliyorduk



Ankara'daki eş zamanlı saldırılarla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Ergin, Çözüm sürecini kastederek, "Yola çıkarken zaten bunları öngörüyorduk. Muhtemel sabote girişimleriyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk" diye konuştu.



Adalet Bakanlığı'na bombalı, AK Parti Genel Merkezi'ne ise lav silahıyla yapılan eş zamanlı iki saldırı Ankara'da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

Patlamanın meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergin, saldırıda parça tesirli el bombası kullanıldığını söyledi.

Çözüm sürecinde bu tür provokasyonlara hazırlıklı olduklarını kaydeden Ergin, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı'nın Milli Müdafa Caddesi girişindeki otoparklar bölgesine 2 adet el bombası atıldı. Bir personelimizin eşi yaralandı ve hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şiddet ve terör aciz ve korkakların sığındığı bir yöntem. Kendilerine, düşüncelerine millet içerisinde milletin gönül dünyasında düşüncelerle yer bulamayanlar bu tür şiddet eylemleriyle gündeme gelmeye amaçlamakta ve bu tip saldırılar yapmaktalar.

Türkiye'de ne zaman bir hamle dönemi başlasa ne zaman yeni bir atılım yapılsa bu tip provokatif eylemlerle karşılaştık, geçmişte de karşılaştık. Ama bunlara karşı tedbirliyiz. Yola çıkarken zaten bunları öngörüyorduk. Muhtemel sabote girişimleriyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Olmamasını temenni ederdik ama bu ya da bundan sonra gelecek farklı sabote girişimleri, doğru yönde atıldığını düşündüğümüz adımlardan, bizi alıkoymaz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru bildiğimiz istikamette, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.''

Ergin, AKP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıya ilişkin ise Genel merkezimize muhtemelen bir lav silahı ile mühimmat atımı yapılmıştır, bir miktar maddi hasar söz konusu, onun dışında bir sıkıntı yok'' bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "DHKP-C'nin operasyonlara tepki için yapmış olabileceğine ilişkin net olmayan bulgular var" dedi.

Arınç ayrıca "Çözüm sürecini boşa çıkarmak isteyen iç ve dış mihraklar bulunmaktadır" ifadesini kullandı.