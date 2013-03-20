Erdoğan: Saldırılar çözüm için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'daki temasları sırasında AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na yapılan saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''Alçakça saldırıları kınıyorum. Son derece kritik, son derece hassas bir süreçten geçerken yapılan bu saldırılar çok açık şekilde, demokrasiye, çözüm sürecine, milli iradeye ve kardeşliğimize yapılmış saldırılardır'' şeklinde konuştu.

''Terör kimi, nereyi hedef alırsa alsın elbette kötüdür ancak bir siyasi partiyi, demokrasinin, millet iradesinin, çok sesliliğin en önemli unsurunu hedef almak takdir edersiniz ki çok daha kötüdür'' diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bu saldırılar, demokratikleşme noktasında, çözüm süreci noktasında ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da gösteriyor. Kardeşlikten, demokrasiden, hukuktan rahatsız olan tüm bu çevrelere rağmen yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz."

"Yüzyıllar boyunca çok kültürlülüğü, birlikte yaşam tecrübesini, farklılara hoşgörüyü en iyi şekilde harmanlamış Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması, dünyada yükselen tehditlere karşı da bir sigorta olacaktır"