Adalet Bakanlığı ve AKP binasına yapılan saldırıyı DHKP-C üstlendi

DHKP-C, dün akşam saatlerinde Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi’ne yapılan saldırıları üstlendiğini açıkladı.

Örgüte yakın internet sitesinde yapılan açıklamada “Adaletsizliğin sembolü olan Adalet Bakanlığı ve halk düşmanı kararların alındığı AKP’nin Ankara’daki Genel Merkez karargâhı savaşçılarımız tarafından vurulmuştur" denildi.

"Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi'nin Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın göbeğinde en iyi korunan binalar" olduğu belirtilen açıklamada, eylemlerin özellikle personelin kalmadığı geç bir saat seçilerek yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu satırlar da yer aldı:

Her iki eylemimizde de düşman cephesinden polis, herhangi bir AKP’li ya da kurum çalışanı hedeflenmemiştir.

Hedef olarak; Adaletsizliğin sembolü olan Adalet Bakanlığı ve halk düşmanı kararların alındığı AKP’nin Genel Merkez karargâhı olan iki kurum alınmıştır.

Bütün hassasiyetimize rağmen Adalet Bakanlığı’na yönelik yapılan eylemde kurum çalışanı bir kişinin eşinin hafif yaralandığı söylenmektedir.

Elimizde olmadan neden olduğumuz bu hafif yaralanmadan dolayı yaralanan kişi ve ailesinden özür dileyerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.