Sözcü yazarı Muratoğlu: Kim ne derse desin Berat Albayrak'ın bu tercihi gerçekten onurlu bir hareketti, aldı ceketini gitti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden istifa etmesine ilişkin olarak, "Ekonomiden bağımsız konuşuyorum. Kim ne derse desin Berat Albayrak'ın bu tercihi gerçekten onurlu bir hareketti. Hiç çevirmedi, eğilip bükülmedi. Aldı ceketini gitti." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Kimse kolay demesin… Aynı zamanda aile bireyi… Kimler istifa etmeye çalıştı da edemedi! Saygımı kazandı kendisi…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Zira ekonomide yaşanan felaketin sorumlusu sadece Berat Albayrak'tır demek haksızlık olur. Kendisi kayınpederinden enkaz devraldı. O da altından kalkamadı.Acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değildi…Hata üzerine hata yaptı. Piyasa gerçeklerine uzak kaldı. Düzelteceğim diye gelip, dağıtıp gitti. Yatırımcılar adeta onun gidişini kutladı. Dolar çöktü, faizler indi, borsa coştu… Yabancı yatırımcı bile para soktu…" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfi Elvan atandı.

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