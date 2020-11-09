Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle onayladı: Af talebi kabul edildi!

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

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Albayrak, istifasının kabulünden 27 saat önce Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirmişti. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirtmiş, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktalamıştı.

Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için 27 saate yakın süre resmi açıklama yapılmaması "kabine revizyonu" beklentisine de neden olmuştu.

Bugün Erdoğan başkanlığında düzenlenen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada da konuya ilişkin sorulara yanıt verilmemiş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir, uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil. Kabineyle ilgili bir konu" demişti.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin açıklama gelirken, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Albayrak'ın istifası sonrası yerine kimin atanacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: