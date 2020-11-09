HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Albayrak'ın geçen hafta AKP'li milletvekillerine bir brifing vererek "Dövize müdahale olmayacak" demesini şu söylerle eleştirmişti:
"Brifing verecekseniz çarşıya, pazara gidin, oradaki esnafa, tüketiciye brifing verin, bakalım onlar size, siz o brifingi vermeye kalkıştığınızda neler anlatacak.
"Eğer biraz cesaretiniz varsa, çıkın halkın arasına gidin ve bu ekonomi politikalarının doğru olduğuna dair görüşlerinizi onlara anlatmaya çalışın."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği bir konuşmasında "Program ve bütçeyi Damat Bakan'ı sürecin dışında tutarak revize edin. (…) Ya milleti seçip gereğini yapacaksın, ya damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" demişti.
Akşener, bu konuşmalarını Albayrak'ın istifasının ardından Twitter hesabında paylaştı.
Berat Albayrak istifa etmeden bir gün önce de dövize dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Albayrak "Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demiş, üretimin sürmesi ve istihdamın azalmaması için faizi artırmadıklarını söylemişti.
Albayrak ayrıca dövizde birkaç ay içinde yeni bir denge beklediklerini söylemişti.
Aynı günlerde Twitter'da Berat Albayrak'ın istifasını talep eden ve ona destek çıkan farklı etiketler gündem olmuştu.
ABD ile 'damatlar hattı' ve Halkbank davası
ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ile özel bir ilişkisi olduğunu ve iki ülke arasındaki pek çok konunun damatlar seviyesinde görüşüldüğünü yazdı.
Gazeteye konuşan Erdoğan'ın birden fazla danışmanı, iki liderin de bu yöntemi tercih etme nedenleri arasında kendi devletlerinin kurumları tarafından ihanete uğrayabileceği korkusunun da bulunduğunu söyledi.
Bazı yorumcular bu hattın, Trump'ın Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmesinde işe yaradığını öne sürüyor.
ABD basınında Albayrak'ın adı 2017'de Enerji Bakanı olduğu dönemde de gündeme gelmişti.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi Albayrak'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ABD'ye giderek, başkanlık yarışında Donald Trump'ın kampanya danışmanlığını yapan Michael Flynn ile Fethullah Gülen'in Türkiye'ye götürülmesini görüştüğünü yazdı.
Albayrak, İran'a yönelik yaptırımları delme suçundan ABD'de hapis yatan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı, cezasını çekip Türkiye'ye gönderildikten sonra 2019'da havalimanında karşılaşmıştı.
Atilla döndükten birkaç ay sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olmuştu.
Tartışmalara yol açan istifa
Berat Albayrak'ın bakanlığı gibi istifası da farklı açılardan tartışmalara yol açtı.
Albayrak, Instagram hesabından çok sayıda yazım hatası içeren bir istifa mektubu paylaştı ve aynı anda Twitter hesabı kapandı.
Bunun üzerine Albayrak'ın hesaplarının hacklenmiş olabileceği düşünüldü.
Fakat bir süre sonra Albayrak'ın gerçekten istifa ettiği ve paylaşımın gerçek olduğu ortaya çıktı.
Bu sefer de bir bakanın basının karşısına geçerek konuşmak yerine bir Instagram paylaşımıyla istifa etmesinin ne kadar doğru olduğu tartışılmaya başlandı.
Bütün bunlar olurken ana akım TV kanalları, gazeteler ve ajansların neredeyse tamamı Albayrak'ın istifasına dair hiçbir haber yayımladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarından siyasetçilere kadar geniş bir kesimin tepkisini topladı.
İnternet siteleri, Yeni Şafak'ın İngilizce sayfasının da konuyla ilgili haberini daha sonra sildiğini aktardı.