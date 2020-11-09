İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, "2004'te Erdoğan'ın kızıyla evlenen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da bu kararı eleştirdi.

İlerleyen haftalarda Merkez Bankası'nın faiz artırma beklentilerini karşılamaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşadığı gerilimle birlikte Dolar/TL kuru birkaç ay içinde 4,5 seviyesinden 6,5 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Sonrasında gelen yüksek faiz artırımı ve rahip Brunson'ın bırakılmasıyla birlikte dolar 5 TL seviyelerine geriledi.

Albayrak bunun ardından "6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor" dedi.

Dövizde 'Demir yumrukla düşürdük' söyleminden, 'Uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz' söylemine

Mart 2019'da Rize'de konuşan Albayrak "Birileri Türkiye batacak, dolar 7, 8 lira olacak diye hayaller kurdu" dedi.

Bu konuşmasından yaklaşık bir yıl sonra dolar 7, bir buçuk yıl sonra da 8 lira seviyelerini geçti.

Albayrak Mart 2019'daki konuşmasında "Güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük" derken, 2020'ye gelindiğinde bu konudaki söylemini tamamen değiştirdi "Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz" diye konuştu.

Albayrak değer kaybetmiş TL hakkında "rekabetçi kur" dedi ve ihracatın bu sayede ithalatı geçeceğini söyledi.