Televizyonlar Berat Albayrak'ın istifa haberini veremeyince 'penguen' sosyal medyaya geri döndü!

T24 Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından duyurduğu istifa haberini hükümete yakın kanallar ve haber siteleri vermedi.

Berat Albayrak istifa duyurusunu saat 19.06'da yaptı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ilerleyen dakika ve saatlere rağmen CNNTürk, NTV, HaberTürk gibi kanalların Albayrak'ın istifa haberini hiç görmemelerini eleştirdi.

Söz konusu kanallarda haber "iddia" olarak bile yer almadı.

Bildirici "Haber kanalları hala haber veremedi ama 40 dakikadır yalanlamadı da. Yalanlamak bu kadar zaman almasa gerek. Yazık, haber kanalları Berat Albayrak istifa mı etti bile diyemiyor. Olur olmaz her şeyi iddia diye haber yapanlar bu kez resmi açıklama bekliyorlar... Bekleyin Anadolu Ajansı haber yapınca alır okursunuz" diye yazdı.

Berat Albayrak'ın istifasını duyurduktan saatler sonra CNN Türk'te ABD seçimlerinin konuşulduğu tartışma programı vardı.

Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO olduğu A Haber'de ise Karabağ harekatı konuşuluyordu.

Haber kanalı NTK'de ise o saatlerde spor programı vardı.

Ciner Holding'e bağlı HaberTürk kanalında ise Türkiye'nin deprem gerçeği tartışılıyordu.

HaberTürk internet sitesi ise haberi saat 20.50'de "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı" başlığı ile verdi.

HaberTürk kanalı ilerleyen saatlerde Kübra Par'la Açık ve Net programında "Albayrak'tan görevi bırakma paylaşımı" başlığı ile istifa haberi tartışıldı.

Programda Nagehan Alçı, Albayrak'ın istifa kararını teyit ettiğini ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 90 bu istifayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Program konuklarından eski CHP milletvekili Gülay Yedekçi'nin "Ana akım medya bu konuya hiç eğilmedi " sözlerine Kübra Par "Gazetecilik biraz da teyit işi" yanıtını verdi.

Hükümete yakın Yeni Şafak İngilizce ise haberi saat 19.50'de paylaştı ancak sonra tweet'i sildi.

İstifa haberini TRT Haber de vermedi, DHA ve İHA ajansları da geçmedi.

Sosyal medyada da bu tablo eleştiri konusu oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları da Gezi eylemleri haberlerine yayınlarında yer vermeyen ve Penguen belgeseli yayınlayan kanallara atıfla "Penguen" görselleri paylaştı.