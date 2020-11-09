Medya Ombudsmanı Bildirici: Penguen medyasını saatlerdir susturan muktedirler, fena çuvalladı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haber kanallarının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından duyurduğu istifasına yer vermemesini eleştirdi. Gezi dönemine atıfta bulunan Bildirici, "Penguen medyasını saatlerdir susturan muktedirler, fena çuvalladı." görüşünü savundu.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizi yönetmek bir yana açıklamasız her saat krizi daha da büyütüyorlar! Yüzmilyonlarca lira bütçesi olan İletişim Başkanlığı, iletişimde bulunamıyor! Emir komuta zinciri işlemiyor herhalde. Trajikti, komik oldu!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.

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Gezi Parkı eylemleri sırasında CNN Türk penguen belgeseli yayımlamıştı.