RTÜK üyesi Taşçı: 1780 radyo ve televizyondan beşi Albayrak'ın istifa ettiği haberini verdi, bu gazeteciliğin bittiğinin resmi

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini verdiğini yazdı.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK İzleme Merkezi'nde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum, 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir; yazık!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti: 'At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!'