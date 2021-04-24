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Soylu'nun Fatih Faruk Özer ile fotoğrafındaki üçüncü kişi yeğeni çıktı

24 Nisan 2021 18:44

2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafında yer alan üçüncü kişinin Soylu'nun yeğeni Hasan Berk Işık olduğu ortaya çıktı.

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